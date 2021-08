Lichaam in koffers in auto Dordrecht mogelijk vermiste man (29) uit Zwijndrecht

De politie kwam het stoffelijk overschot op het spoor nadat afgelopen donderdag een 25-jarige man tegen agenten verklaarde dat hij een levensdelict had gepleegd. De politie was aan de deur van zijn woning aan de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht gekomen, omdat er een melding was binnengekomen van een vechtpartij.

Aan de hand van zijn verklaring werd direct een groot onderzoek gestart. Zo werd de woning minutieus doorzocht. In de woning aan de galerij werden volgens het Openbaar Ministerie (OM) bloedsporen en een voorwerp gevonden dat mogelijk bij het delict betrokken zou zijn gevonden. Een slachtoffer werd niet gevonden.

Vermiste man

Maandagavond werd aan de hand van getuigen, camerabeelden en verklaringen van verdachte, in een auto aan de Aalbersestraat in Dordrecht een stoffelijk overschot gevonden. Die lag in koffers in de achterbak van het voertuig. Volgens het OM gaat het hoogstwaarschijnlijk om een 29-jarige man uit Zwijndrecht die als vermist was opgegeven.

De verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam, die besliste dat hij nog twee weken vast blijft zitten.

Het OM kan geen verdere mededelingen doen over de zaak.