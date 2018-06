Mogelijke Syriëganger langer vast

UTRECHT - De jongen uit Nederland die in Bulgarije werd opgepakt omdat hij vermoedelijk op weg naar Syrië was, blijft in voorarrest. Dat heeft de onderzoeksrechter in Lelystad maandag besloten. Het zeventienjarige meisje uit Utrecht, dat met hem werd gearresteerd, wordt onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Haar voorarrest wordt geschorst, besloot de rechter-commissaris in Utrecht.