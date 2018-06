Stel krijgt gat in dak door ijskogel vol poep

In hun dak had zich een krater van ruim 17 centimeter geslagen, en wel door menselijke uitwerpselen bevroren in een ijsbal. De uitwerpselen hadden zich vanaf een hoogte van ruim 9 kilometer doorboord in het dak van het stel.

Ruth Mead besloot daarop de ijsbal in haar vriezer te leggen, om zo ,,bewijs te hebben voor als de verzekeraar lang zou komen,'' zo zegt tegen ITV. De inspecteur van de verzekering, die dezelfde dag nog langs kwam, vertelde het verbaasde paar echter dat de ijsbal vol met poep afkomstig was uit een vliegtuig.

"Het klonk alsof een auto zich door ons huis heen boorde, maar toen ik naar buiten keek zag ik opeens een enorm gat in het dak," aldus Keith Mead tegen ITV. Dergelijke ,,ijsvallen" komen zo'n 25 keer per jaar voor in Groot-Brittannië, maar maken zelden schade.