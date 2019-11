’Ik ben allergisch voor spruitjes’

Het gaat om variaties in TAS2R38, het gen dat smaakervaring regelt. Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat twee afwijkingen ervoor zorgen dat bitter eten extra bitter smaakt. Mensen wier TAS2R38-gen dergelijke afwijkingen heeft, zijn sneller geneigd om groenten te laten staan.

Deze conclusie is niet meteen een verrassing. Eerdere onderzoeken naar TAS2R38 wezen er al op dat mensen wier gen afwijkt, een heftiger smaakervaring hebben. Zij hebben bijvoorbeeld een afkeur van pure chocolade, koffie of bier. Wat echter nieuw is aan het Amerikaanse onderzoek, is dat mensen hun eetpatroon erop aanpassen.

Juist die bevinding kan praktische toepassingen opleveren, denkt onderzoeksleider Jennifer L. Smith van de Universiteit van Kentucky: „Als we weten dat specifieke dingen een specifieke smaak hebben voor specifieke personen, kunnen we deze mensen helpen bij het aanleren van gezonde eetpatronen.” Smith denkt dan aan het suggereren van bepaalde groenten die een minder heftige smaak hebben, of aan de toevoeging van kruiden en specerijen die een product een mildere smaak geven.

De afkeer van bitter eten en drinken heeft overigens een evolutionaire oorzaak. Deze smaak kan er namelijk op duiden dat iets giftig is.