Ikea Delft weer open na stroomstoring

Het Zweedse woonwarenhuis had stewards bij de weg naar de parkeerplaatsen gestationeerd om mensen te waarschuwen dat ze niet in de winkel terecht konden. Volgens een woordvoerster is dat allemaal goed verlopen. "Er waren toch wel aardig wat mensen, maar iedereen werd goed geïnformeerd."

Het is nog niet duidelijk wat de schade van de stroomstoring is. "Dat weten we aan het einde van de week. Het gaat in ieder geval om een omzet van drie uur."