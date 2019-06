Geschokt Frankrijk zoekt doodrijder kind (10)

De twintiger reed ten noorden van Lorient in de auto van zijn moeder met een vriendin in op twee neefjes van 10 en 7 jaar oud, beiden van Turkse komaf. De 10-jarige overleed vrijwel meteen. Kilian en zijn vriendin Gaëlle T. zijn slechts enkele honderden meters verder tot stilstand gekomen en vluchtten te voet verder. Ze bleven spoorloos.

De 21-jarige Gaëlle heeft zich woensdagavond laat weer laten zien in het plaatsje Caudan, niet ver van de plek van de aanrijding. Ze belde aan bij een woning en vroeg de bewoners de politie te bellen en is gearresteerd. Ze stelt dat de twee zich in een bos hebben schuil gehouden en dat Kilian haar daar achter heeft gelaten. Justitie twijfelt aan haar verhaal dat ze drie dagen lang in het bos is geweest en geen idee heeft waar Kilian is.

Zij riskeert 7 jaar cel wegen het niet te hulp schieten van de slachtoffers. De chauffeur riskeert zeker 10 jaar cel wegens doodslag.