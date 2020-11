Alle winkels in Rotterdam dicht vanwege grote drukte door Black Friday

Burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten dat het „onoverzichtelijk en dramatisch druk” was. „Oproepen om niet naar de stad te komen hebben niet geholpen. Verkeersregulatie heeft ook niet geholpen.”

Er is extra politie op de been in de stad. Agenten spreken bezoekers aan en vragen hen het centrum te verlaten. Er zijn vooral jongeren aan het winkelen. De sfeer is rustig. Naast de winkels in het centrum zijn ook de winkels op het Centraal Station gesloten.

Een verkoper van riemen en accessoires in een stalletje aan de Lijnbaan werd verrast door de plotselinge sluiting van zijn winkel. „Je moet sluiten, zeiden de wouten. Geen verklaring waarom. Ik heb klanten moeten wegsturen.”

Op de regionale omroep Rijnmond zegt de directeur van de winkelondernemers, Dominique van Elsacker, dat de winkels zich zo veel mogelijk aan de regels proberen te houden. Rijnmond schrijft dat weken geleden al werd gemeld dat de Amerikaanse traditie met veel aanbiedingen in de winkels uitgesmeerd werd over de hele week. „Er was vandaag echt niets goedkoper dan op andere dagen”, citeert Rijnmond. Het ligt volgens haar aan de manier waarop landelijk reclame is gemaakt voor Black Friday. „De term Black Friday is zo veel geframed waardoor iedereen toch van deze dag uitgaat.”

De gemeente plaatste eerder vrijdag nog matrixborden om mensen erop te wijzen dat ze drukte moeten vermijden. Er liepen vooral veel mensen in de omgeving van de Koopgoot, de Lijnbaan en het Binnenwegplein.

Amsterdam, Eindhoven en Groningen

Ook in de binnenstad van Amsterdam was het vrijdag druk. De gemeente riep iedereen op om daar niet meer te komen winkelen. In de Kalverstraat en de Nieuwendijk is eenrichtingsverkeer ingesteld.

Op de Nieuwendijk mogen mensen vanaf de passage bij de Primark alleen richting de Dam lopen. In de Kalverstraat geldt eenrichtingsverkeer vanaf het Spui tot de Dam. De gemeente benadrukt op Twitter dat mensen het beste feestinkopen kunnen doen op een doordeweekse dag en in de ochtend.

Ook in de Eindhovense binnenstad was het druk. De gemeente riep mensen op het bezoek aan de winkels in de binnenstad uit te stellen of om online inkopen te doen. Ook in Groningen werd die oproep gedaan. „De Herestraat is op dit moment te druk. Er staan veel rijen voor de winkels. We vragen mensen om op een ander moment terug te komen. Zo houden we Groningen samen veilig.”