Winkels in België 1 december weer open

Agenten in een winkelstraat in Brussel. Ⓒ ANp / HH

BRUSSEL - De niet-essentiële winkels in België, zoals kleding- of meubelwinkels en de Hema, mogen per 1 december weer open. Dat heeft het overlegcomité van de federale en regionale regeringen besloten, melden de belangrijkste Belgische media.