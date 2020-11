Russische legerhelikopter neergehaald in Armenië

Een derde inzittende raakte gewond en is geëvacueerd. De Mi-240-helikopter werd geraakt door een draagbaar luchtverdedigingssysteem.

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach laaiden eind september op. Nagorno-Karabach, met ongeveer 145.000 inwoners, werd gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar is door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Rusland, de beschermende macht van Armenië, heeft er een militaire basis. Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van Turkije dat onder meer Syrische huurlingen voor het land rekruteerde en zelf ook soldaten stuurde.

Shushi

Armeense strijdkrachten in de omstreden regio Nagorno-Karabach hebben niet langer de controle over de strategisch belangrijke stad Shushi. Bovendien naderen Azerbeidzjaanse strijdkrachten de hoofdstad Stepanakert, maakte de woordvoerder van de leider van de enclave maandag bekend.

Zondag laaide de zware gevechten om Shushi flink op. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev zei toen al dat deze op een na grootste stad in de enclave zou zijn ingenomen. De Armeense autoriteiten ontkenden dat toen.

Maandag veranderde dat. De woordvoerder van Arayik Harutyunyan, de leider van Nagorno-Karabach, maakte bekend op Facebook de macht over Shushi te zijn kwijtgeraakt. „De stad Shushi is niet onder onze controle. We moeten ons sterk houden aangezien de vijand zich in de buurt van Stepanakert bevindt.”