Leersum raapt scherven bijeen na gruwelstorm: ’Het lijkt hier wel oorlog’

Premium Verhalen achter het nieuws

Diana werd getroffen door de bliksem: ’Het is een groot zwart gat’

Wat voor voor Diana Zwerwer (34) - beter bekend als DJ Deetox - vier jaar geleden een zomer vol optredens had moeten worden werd een zomer van herstel. Ze werd op klaarlichte dag getroffen door de bliksem. Er was geen regen en slechts in de verte een beetje gedonder maar desondanks was de eerste kla...