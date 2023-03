Warenhuis door het stof: trossen giftige narcissen tussen de bosuitjes

Op Twitter circuleren sinds dinsdag beelden van de Britse presentator James Wong. „Mijn moeder stuurde deze foto. Ik wil jullie personeel niet in de problemen brengen maar ze hebben spoedig betere training nodig.”

Narcissen bevatten lycorine, een giftige alkaloïde die voor intense diarree, braken en buikpijn kan zorgen. Het British Columbia Drug and Poison Information Centre waarschuwt dat deze klachten tot wel 24 uur kunnen aanhouden.

Het feit dat zelfs het warenhuis ongegeneerd de bloembollen heeft verward met de bosuitjes, valt bij veel mensen daarom verkeerd. „Consumenten kunnen onwijs ziek worden!”, luidt het.

Excuses

Naar aanleiding van de ophef trekt Marks & Spencer nu het boetekleed aan. Op Twitter biedt het warenhuis excuses aan voor de verwarring maar benadrukt wel dat alle etiketten van de bloemen een duidelijke waarschuwing bevatten. „De veiligheid van onze klanten staat voorop. Dit was een fout in één van onze winkels en uit voorzorg hebben we alle vestigingen herinnerd dat de bloemen correct worden uitgestald”.

Het is onbekend of klanten een bosje narcissen hebben meegenomen in de veronderstelling dat dit bosuitjes waren.