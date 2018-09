Theater verwijdert te enthousiaste musicalfan

NOTTINGHAM - Dat de vrouw enthousiast meezong met de musical The Bodyguard was tot daaraantoe, maar ze deed dat zó hard en zó vals dat ze de halve zaal woedend over zich heen kreeg. De directie van de Royal Concert Hall in het Engelse Nottingham kon niets anders doen dan de fan het theater uitzetten. Dat meldt de Engelse krant The Telegraph maandag.