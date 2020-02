Nog meer containers overboord geslagen boven Waddengebied

Ⓒ Hollandse Hoogte

TERSCHELLING - Het schip OOCL Rauma, dat dinsdag 43 kilometer boven Ameland vijf containers verloor, is nog eens twee containers kwijtgeraakt. Het schip verloor deze containers aan het begin van de nacht van dinsdag op woensdag 60 kilometer ten noordwesten van Terschelling. Wat er in de twee containers zit, is nog onbekend, meldt de kustwacht.