’Koppel laat Maxi-Cosi verdwijnen bij meer’

Volgens de politie gaat het om betrouwbare getuigen. Of er een kindje in de Maxi-Cosi zat, is niet duidelijk, melden Belgische media.

Het zou gaan om een man en een vrouw, van rond de 25 jaar. Ze waren beide donker gekleed. De vrouw droeg een witte sjaal. Het duo wandelde maandagavond rond het Lac du Warfaaz in Spa, rond een uur of zes in de avond.

De politie heeft de omgeving uitgekamd, maar niets teruggevonden.