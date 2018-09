Bom WOII in Berlijn onschadelijk gemaakt

De bom van 250 kilo werd vrijdag gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Zo'n 11.000 mensen uit de wijk moesten vanwege het onschadelijk maken van het explosief tijdelijk hun huis uit.

In Koblenz, op zo'n 470 kilometer afstand van Berlijn, werden zondag 5000 mensen geëvacueerd. Hier werd een Amerikaanse bom van eveneens 250 kilo gevonden bij werkzaamheden op een basisschool. Het is nog niet bekend of het onklaar maken van deze bom al is afgerond.