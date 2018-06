Duizenden passeren opnieuw grens met Slovenië

De vluchtelingen komen vanuit Kroatië de grens over bij Rigonce. Dat kleine dorpje telt slechts 170 inwoners, maar wordt afgelopen dagen overspoeld door mensen die op doortocht zijn naar onder meer Oostenrijk en Duitsland.

Slovenië heeft al meerdere malen aangegeven de grote toestroom aan vluchtelingen niet aan te kunnen. Tien Europese regeringsleiders en staatshoofden komen zondag bijeen in Brussel om een eensgezind antwoord te formuleren op de vluchtelingencrisis in de Balkanlanden en Oost-Europa. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) is daar ook bij.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Balkanlanden opgeroepen om de vluchtelingen die op doorreis zijn beter te behandelen. "De staten langs de westelijke Balkanroute moeten zorgen voor geordende procedures en voorwaarden", zegt hij tegen Bild am Sonntag.

Juncker vindt dat de lidstaten hun financiële belofte moeten nakomen. Als er geen goede oplossingen komen, waarschuwt hij dat de situatie van vluchtelingen dramatisch zullen verslechteren. "Elke dag telt. Anders zien we binnenkort omgekomen gezinnen in de koude rivieren op de Balkan."

Ondertussen proberen vluchtelingen ook nog altijd de oversteek naar Europa te maken via de Middellandse Zee. Een vrouw en twee kinderen werd dat zondag fataal toen de boot waarop ze zaten stuksloeg op de rotsen in de buurt van het Griekse eiland Lesbos. In totaal zaten 63 mensen op de opblaasbare boot. Vijftien mensen worden nog vermist.