Politie zet zoektocht Hebe (10) en Sanne (26) voort, vrijwilligers naar huis

De Brabantse politie meldt te blijven zoeken. Als het te donker wordt dan gaan ze online verder en de tips die naar aanleiding van het Amber Alert zijn binnengekomen verder onderzoeken.

Contactpersoon Fieke Opdam van de familie van Hebe zegt het een ‘fijne gedachte’ te vinden dat er wordt doorgezocht. ,,Wij willen de politie nu niet in de weg lopen. Als ze ons nodig hebben, krijgen we een seintje en staan we er meteen.’’

Vrijwilligers

Dinsdag hebben ruim 500 vrijwilligers meegezocht naar het meisje en haar begeleidster, schat Opdam. Uit het hele land melden zich nog steeds vrijwilligers die willen helpen. ,,Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We roepen iedereen op niet te komen. Het heeft voor nu geen zin.’’

Dinsdagavond werd er nog met een sonarboot gezocht. Ⓒ FPMB ERIK HAVERHALS

Dinsdagmiddag verlegde de zoektocht zich naar een bedrijfsterrein bij Waspik, waar volgens een melding een auto in de Kerkvaart zou liggen. Uiteindelijk bleek het vals alarm, dinsdagavond waren de hulpdiensten er nog aan het zoeken met een sonarboot en duikers, maar ook dat leverde niks op.

Veel vrijwilligers zijn vrienden van Hebe’s begeleidster Sanne Bos. Fieke Opdam: ,,Door het Amber Alert is veel aandacht uitgegaan naar Hebe, en terecht. Maar ook Sanne is verdwenen, een jonge vrouw van 26. Haar vrienden en familie hebben ook veel verdriet.’’

’Alleen maar liefde’

De recherche houdt alle opties over de toedracht van de vermissing. Opdam: ,,Dat begrijp ik, dat moeten ze doen. Maar over Sanne: alleen maar liefde.’’ Ze roept mensen die een tip hebben niet haar, maar de politie te bellen.

Ook een vriend van Sanne brak eerder op de dag al een lans voor haar. ,,Ik weet één ding zeker: Sanne zou Hebe nooit wat aandoen. Er is niemand die zo veel van Hebe houdt als Sanne’’, zei hij. De politie zei dat de rol van Sanne nog niet duidelijk is. „Daarom zijn we heel terughoudend. Alle scenario’s staan nog open”, aldus een woordvoerder.

Vooralsnog heeft de zoektocht niks opgeleverd. Ⓒ ANP / HH

De zorgen zijn groot. Hebe is gehandicapt en heeft zorg nodig. Ze verdween met haar begeleidster in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K en werd voor het laatst gezien bij de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Ze zijn daarna in onbekende richting vertrokken. Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgedaan.