Koning ’durft het aan’: fan van Ajax

Met deze ontboezeming komt hij in de nieuwste aflevering van de podcastserie ‘Door de ogen van de koning’ die donderdagochtend online is gezet. In deze serie blikt Willem-Alexander samen met presentator Edwin Evers terug op de eerste tien jaar van zijn koningschap.

Cruijff

De aflevering gaat over het jaar 2016 waarin Johan Cruijff overleed, een grote held van de koning. Als kind werd Willem-Alexander door een ‘oude vriend van mijn grootvader’ meegenomen naar een wedstrijd van Ajax in de Meer. Hij mocht de kleedkamer bezoeken, waar Johan Cruijff beloofde naar hem te zwaaien voor hij een doelpunt zou maken.

,,En zwaaide hij?’’, vraagt Evers in de podcast. ,,Ja’’, luidt het antwoord. Of de maestro ook scoorde herinnert de vorst zich niet meer. Wel weet hij dat ‘daar de liefde voor Ajax begonnen is’. Evers vraagt zich af of het wel verstandig is om toe te geven welke club je support. Als radio-dj hield hij zich het liefst ver van politiek, geloof én voetbal. ,,Ik durf het aan’’, zegt Willem-Alexander, die op Koningsdag Rotterdam aandoet.

Ook bezocht de koning in 2016 het toen zeventigjarige COC, de belangenvereniging voor lhbti’ers. Hij betuigt zich in de podcast een groot voorstander van de inclusieve samenleving. Op papier is er ‘fantastische wetgeving’, zegt hij. Maar in de praktijk komt discriminatie nog veelvuldig voor, luidt zijn constatering.

Inclusiviteit

De koning zegt alles te doen wat in zijn macht ligt om de inclusiviteit te bevorderen. Zo zijn de traditionele functies bij de dienst Koninklijk Huis tegenwoordig ook geopend voor de andere sekse. ,,Vier van de acht adjudanten zijn vrouwen, voor het eerst zijn er vrouwelijke lakeien bijgekomen.’’

Ook de erefunctie ‘kamerheer’ in de provincie, is opengesteld voor vrouwen – al blijven die wel kamerheer heten. De eerste vrouwelijke kamerheer, Coby Zandbergen in Overijssel, had daar bij haar benoeming in 2018 geen moeite mee, weet Willem-Alexander. ,,Het is uitgebreid met haar besproken. Het is geen enkel probleem, ze begrijpt het wel.’’

Amalia

De discussie die in de Tweede Kamer werd gevoerd over de vraag of de troonopvolger mag trouwen met iemand van het eigen geslacht, heeft de koning geïrriteerd. Amalia was toen achttien jaar. ,,Het is ook wel heel erg Nederlands. Altijd wordt een onderwerp gevonden om op het volgende niveau te bediscussiëren. Dan zeg ik: hou toch op jongens, het gaat over een achttienjarige, waar hebben we het over?’’ Om daar in één adem aan toe te voegen: ,,We hebben het wel over iemand die in de troonopvolging zit, waarmee ook een formele band met het koninkrijk is en dus ook met het parlement. En die hebben het recht overal over te discussiëren waarover ze willen.’’

