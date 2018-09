Britten bloot in achtbaan voor recordpoging

De recordpoging in Adventure Island in Essex is bedoeld om geld op te halen voor een ziekenhuis. Het pretpark was in 2010 al het toneel van een vergelijkbare stunt. Toen braken 102 mensen het wereldrecord door naakt een rit te maken in de attractie Green Scream. Nooit eerder zaten zoveel mensen bloot in een achtbaan.

De vorige recordpoging leverde ruim 20.000 pond op; bijna 28.000 euro tegen de huidige wisselkoersen. De organisatie hoopt dat de actie van zondag even succesvol is.

Guinness World Records heeft bevestigd dat de recordpoging is aangemeld. Een woordvoerder wenste de Britten alvast gunstige weersomstandigheden toe.