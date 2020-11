Engelse nonnen bestormen hitlijst

De nonnen vermoeden dat de coronacrisis mensen ontvankelijker heeft gemaakt voor hun muziek. Ⓒ Foto Universal Music

LONDEN - De zingende nonnen van Arundel zorgen in Engeland voor een sensatie. Hun cd met koormuziek staat al enkele weken aan de top van de klassieke hitlijsten. Ze zijn er zelf stomverbaasd over. „Maar mooi dat mensen steun ontlenen aan onze muziek in deze moeilijke tijden.”