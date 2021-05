Volendamse hasjlegende Jack Stroek overleden

Stroek was al enige tijd ernstig ziek. Meerdere bronnen uit zijn omgeving bevestigen zijn overlijden aan De Telegraaf. Stroek was een van de mannen achter de roemruchte hasjboot De Lammie die in de jaren zeventig met 3000 kilo hasj na een spectaculaire achtervolging door de politie zonk. Stroek deed zaken met de groep Bruinsma en de eveneens overleden Amsterdammer Simon’ Frits van de Wereld’ Adriaanse. In 1998 werd hij voor het laatst veroordeeld voor een drugszaak.

Stroek kwam tot kort voor zijn dood meermalen per week in partycentrum Amvo in Volendam. „Een graag geziene gast. Verhalen uit zijn oude hasjtijd vertelde hij hoogstens aan tafel met wat intimi”, zegt de eigenaar.

The Moear

Thea Moear, de ex van Klaas Bruinsma, zegt altijd goed contact met Stroek te hebben gehad. „Ik was op een zaterdag een keer bij hem op visite om zijn huis te bekijken, omdat hij het toen wilde verkopen”, vertelt ze aan de Telegraaf. „Op een gegeven moment roept hij me naar buiten, want daar stond ook een televisie. Hij vroeg me ’heb je dit al gelezen?’ Daar stond op Teletekst dat André Brilleman gevonden was in een ton. Daarom kan ik me het nog zo goed herinneren.” Brilleman was de bodyguard van Bruinsma die in 1985 slachtoffer werd van misschien wel de meest spraakmakende moord in de geschiedenis van de Nederlandse misdaad.

„Wij hebben nooit problemen gehad met Jack”, hervat Moear haar verhaal. „De laatste keer dat ik hem zag was op de crematie van een gemeenschappelijke vriend van ons.”

