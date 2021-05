Duitse AfD kiest man èn vrouw als lijsttrekker

De grootste oppositiepartij bij onze oosterburen koos enerzijds voor de huidige fractievoorzitter in de Bondsdag, Frau Weidel, als voor de partijleider, Herr Chrupalla. Maar de felle tegenstanders van immigratie en vreemdelingen hebben niet alleen op het geslacht, maar ook op de afkomst gelet. Want de vrouw komt uit de oude Bondsrepubliek (west), en de mannelijke kandidaat uit de voormalige DDR (oost).

Lesbische partner

Alice Weidel maakte in de internationale zakenwereld carrière en woont met een lesbische partner en twee aangenomen kinderen in het Zwitserse Biel, net over de grens met Duitsland. Deze omstandigheden vormden voor haar geen belemmering om het leiderschap van de rechts-populistische partij op zich te nemen. Verder wordt Weidel beschuldigd van het aannemen illegale donaties uit het buitenland.

De pro-Russische AfD, die het regime van president Poetin onvoorwaardelijk steunt, heeft tevens Tino Chrupalla op het schild gehesen. Deze huisschilder uit het oostelijke Saksen geldt net als Weidel als vertegenwoordiger van de opgeheven Flügel, de rechterflank van de AfD die door Bundesnachrichtendient, de Duitse AIVD, als bedreiging van de Duitse staat wordt gezien.

Nederlaag

De keuze voor het tweetal is tevens een nederlaag voor de West-Duitse partijvoorzitter Jörg Meuthen, die de gematigde conservatieven in de partij representeert. Hij had de onbekend outsiders Joanna Cotar en Joachim Wundrak naar voren geschoven. Maar deze vrouwelijke parlementariër en de oud-generaal van de Bundeswehr konden de radicale koers van Der Flügel niet temperen en kregen slechts een kwart van de stemmen.

Deze vleugel had zich op het afgelopen partijcongres voor een ’Dexit’ uitgesproken, een exit van Duitsland uit de Europese Unie. Oorspronkelijk was de partij opgericht uit protest tegen de euro en de kostbare financiële reddingsboeien voor Zuid-Europa. Veel vooraanstaande economen hebben de AfD de afgelopen jaren verlaten, toen die meer neonazi’s en rechts-radicalen aantrok.

Dexit

Tot nog toe was de Dexit voor de AfD slechts een theoretische optie. Nu wil de partij dat er Europees gezien slechts economische samenwerking plaatsvindt. Daarbij hoort de oprichting van een ’nieuw Europees belangenverbond’. Daarmee flirt de Russische president Poetin al jaren. Die wil een soortgelijke ’samenwerking van Vladivostok tot Lissabon’.

Achter de schermen trekt vooral de Oost-Duitse Hitler-fan Björn Höcke aan de touwtjes. Deze ex-leraar is het AfD-boegbeeld uit het landelijke Thüringen, en dwingt de partij met zijn radicale koers steeds verder naar rechts. Volgens een Duitse rechter mag hij officieel als ’fascist’ te boek staan.

Net iets minder dan de helft van de 32.000 AfD-leden had online een stem op de lijsttrekkers uitgebracht.