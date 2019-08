Heldhaftige omstanders schakelen dwaze messteker uit met melkkrat en stoelen

De man liep dinsdagmiddag (lokale tijd) met een groot bebloed mes over straat in het centrum van de Australische stad. Volgens ooggetuigen bloedde de man zelf ook. Toen hij ook andere mensen bedreigde, grepen omstanders in en werkten hem tegen de grond met stoelen en een melkkrat.

Op sociale media circuleren filmpjes en foto’s van het incident. Zo is te zien dat de man voordat hij wordt overmeesterd op het dak van een auto klimt en ’schiet me dan door het hoofd’ roept. Als de auto weer gaat rijden, valt hij van het dak. Niet veel later wordt hij overmeesterd.

De in haar rug gestoken vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is onduidelijk. Het motief voor de daad is nog niet opgehelderd. Volgens de politie handelde de dader alleen.