Deel opbrengst corona-actie Giro555 naar Suriname

Via Giro555 krijgt het land zuurstofapparaten, mobiele koelboxen en training voor zorgverleners. Ook komen er in Suriname voorlichtingscampagnes op radio, tv en sociale media om mensen te informeren over het belang en de werking van het vaccineren.

„UNICEF zal een deel van de inkomsten van Giro555 gebruiken voor hulp in Suriname. Naast het geven van voorlichting helpen we bij het transport van vaccins naar de binnenlanden. Mobiele koelboxen zijn bijvoorbeeld hard nodig om de vaccins ook bij de mensen op de meest afgelegen plekken te brengen. Zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wereldwijd vaccineren is echt de enige oplossing om uit deze crisis te komen”, zegt Sabine de Jong, coördinator Internationale Programma’s van UNICEF Nederland.

Eind mei was er via Giro555 bijna 5 miljoen euro opgehaald. De actie loopt nog steeds.

Suriname krijgt uit Nederland woensdag 90.000 doses van het AstraZeneca-vaccin inclusief naalden en spuiten. Deze vaccins kunnen direct worden gezet. Ze komen bovenop de 500.000 tot 750.000 doses AstraZeneca die later deze maand worden geleverd. Eerder stuurde Nederland al zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en medici naar Suriname.