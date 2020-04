Het is nu ’erin en eruit’ bij de heropende Ikea

Forse rijen bij de Ikea-vestiging in Delft. De wachttijden om binnen te komen liepen op de dag van heropening op tot bijna een uur. Ⓒ District8

HAARLEM - De rij buiten was op een gegeven moment zó lang, dat het wel een uur duurde voor je de Ikea in Haarlem binnen kon. Nu de Zweedse meubelgigant na een week of vijf zijn deuren weer opende, lieten veel bezoekers, zeker degenen zonder paraplu, zich er graag voor natregenen.