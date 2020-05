Hond dood en 10 pups gestolen na inbraak bij fokker in Beers

Vergelijkbare pups van de fokker. Ⓒ Politie Cuijk

Beers - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken bij een hondenfokker uit Beers (Noord-Brabant). Bij de inbraak zijn tien puppy's gestolen en de moederhond is op ’een erg nare manier’ gedood, zo meldt de politie.