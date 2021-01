Nederland haalde 50.000 landgenoten terug in 2020

Dat is volgens hem gebeurd in nauwe samenwerking met de reisindustrie. „Deze landgenoten kwamen in serieuze problemen, nadat landen hun grenzen of luchtruimen sloten. Dat is een ongekende operatie geweest. We hebben de reissector ook hard nodig om noodzakelijke maatregelen uit te voeren, die het virus verder moeten indammen.”

Blok gunt het naar eigen zeggen iedereen om later weer onbezorgd op reis te kunnen. „Ik durf echter nog geen datum te noemen. Gezondheid staat nu voorop. De vaccinaties stemmen hoopvol. We zijn druk bezig met alle partijen om buitenlandse vakanties straks coronaproof te maken. De reisorganisaties zijn daarvoor onze belangrijke gesprekspartners.”

Acute nood

Behalve de repatriëring verleende Buitenlandse Zaken in 2020 ook hulp aan 4.200 Nederlanders die ergens in de wereld een acute noodsituatie meemaakten, 36% meer dan het jaar ervoor. Bijvoorbeeld mensen die in het ziekenhuis of gevangenis terecht kwamen of zonder geld zaten. De reisadviezen zijn vorig jaar 90 miljoen keer geraadpleegd.