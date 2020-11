Op zoek naar de grens in appgroep: ’Meer dan foute grappen’

FvD-partijleider Thierry Baudet in gesprek met Frederik Jansen, de voorzitter van de jongerentak van de partij. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In appgroepen van politieke jongerenorganisaties, maar ook bij de politie en het leger wordt buitengewoon dubieus materiaal gedeeld. Van nazistische foto’s tot kinderpornografische plaatjes. Missen de mensen die het posten een moreel kompas of is er iets anders aan de hand?