GGD: iedereen die belt, binnen 24 uur helpen

Het speciale nummer gaat maandagochtend de lucht in en zal zeven dagen per week van 8.00 uur ’s ochtends tot 20:00 uur ’s avonds bereikbaar zijn. Alleen mensen met klachten mogen bellen voor een afspraak. Het streven is om met iedereen die belt meteen de volgende dag al een afspraak te maken. De uitslag volgt dan binnen twee dagen.

In het begin zal dat mogelijk wel wat langer duren. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht in het begin dat veel mensen tegelijk zullen bellen. „Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden”, waarschuwt het ministerie.

Teststraten

Mensen die bellen krijgen eerst een aantal vragen over de aard van hun klachten. De GGD’s zullen daarnaast vragen om iemands burgerservicenummer (BSN) ter identificatie. Is de uitslag positief en blijkt iemand besmet met het virus, dan moet diegene meteen in isolatie. De GGD begint vervolgens meteen met bron- en contactonderzoek. Ook de huisgenoten van de besmette persoon moeten dan 14 dagen in thuisquarantaine.

De tests worden afgenomen in zogenoemde teststraten. Die zitten vaak op de parkeerplaatsen van de GGD. Mensen kunnen met de auto erdoorheen en achter het stuur blijven zitten terwijl de test afgenomen wordt. Zo zijn de tests ook zo veilig mogelijk voor de GGD-medewerkers, legt een woordvoerder van het ministerie uit.