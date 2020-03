Aanhouding voor moord op horlogeverkoper Vijzelaar

Dat heeft de politie Midden-Nederland bevestigd aan De Telegraaf. Verdere details over de aanhouding wil de politie nog niet geven, mogelijk volgen die later. De 33-jarige Vijzelaar uit Zandvoort werkte als beveiliger voor een bedrijf dat dure horloges verkoopt en hij verkocht zelf ook horloges.

Zaterdag kreeg de politie een tip dat er iets gebeurd was in Breukelen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Na een zoekactie vonden duikers een auto en het lichaam van Vijzelaar. Mensen uit zijn omgeving vermoeden dat hij het slachtoffer is geworden van een ripdeal.