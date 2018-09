Armin van Buuren hoofdgast in RTL Late Night

RTL Late Night wijdt woensdag 28 oktober een uur lang aan Armin van Buuren.

Het is niet de eerste keer dat de talkshow van Humberto Tan met een speciale uitzending over één persoon komt: Pharrell Williams, One Direction, Marco Borsato en John de Mol gingen de Nederlandse dj voor.

In de show vertelt Van Buuren over zijn carrière en privéleven. Bij Humberto aan tafel schuiven dan ook ook Armins ouders, zijn vrouw Erika, zijn broer Eller en zanger Mr. Probz aan. Verder zal Armin, die vijf keer is uitgeroepen tot beste dj van de wereld, onder meer ook zijn nieuwe single Strong Ones ten gehore brengen.

RTL Late Night is elke werkdag om 22.30 uur te zien op RTL 4.