Pentagon geeft nieuwe UFO-video vrij, onderzoekt 650 soortgelijke meldingen

Wat het precies is, is nog niet duidelijk. Er worden op dit moment zo’n 650 soortgelijke gevallen onderzocht, zei Sean Kirkpatrick, directeur van de afdeling van het Pentagon die zich daarmee bezighoudt. Ondanks de onverklaarbare waarnemingen zei Kirkpatrick dat er geen suggestie is van buitenaardse activiteit.

Vaak blijkt het in dit soort gevallen te gaan om „ballonnen, luchtsystemen, rommel, natuurlijke fenomenen of andere gemakkelijk verklaarbare bronnen” te zijn, voegde hij eraan toe.