Geen boetes of aanhoudingen na spookrijden op A7 in Friesland

Een woordvoerder van de politie vertelt dat het ging om een ongeplande actie. „Hierdoor ontstond een gevaarlijke situatie. Onze eerste prioriteit was om deze actie te stoppen, zodat het verkeer weer veilig werd. Dat is gelukt. De trekkers hebben toen de snelweg verlaten via de afrit en de berm. Het was niet mogelijk om ze staande te houden en we konden ze niet identificeren, doordat ze geen kenteken hadden.”

Wel is de politie nog op zoek naar aanknopingspunten om de actievoerders te identificeren. „Als we dit naar mensen kunnen herleiden, gaan we achteraf nog boetes uitdelen.” De trekkers zijn bij Tjalleberd tot stilstand gebracht, waarna zij omdraaiden en spookrijdend de andere kant opgingen. Daar kwamen ze opnieuw een politieblokkade tegen, waarna ze bij Tijnje de snelweg hebben verlaten. „De trekkers gingen alle richtingen op, waardoor we ook daar niemand staande konden houden”, aldus de woordvoerder. Meerdere politie-eenheden zijn uitgerukt om de actie te stoppen.

Landbouwvoertuigen moeten sinds 1 januari verplicht een kenteken hebben als zij ook op de openbare weg komen. Sinds 1 juli wordt hierop gecontroleerd, meldde het OM eerder.