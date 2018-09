'Laten er nog speciaalzaken overblijven'

Ton Overmars uit Amsterdam

"Ze stellen dat kleine supermarkten het loodje leggen als ze geen sterke drank mogen verkopen. Het armzalige assortiment dat ze bieden en het totale gebrek aan enige kennis over wat ze verkopen, is echter schrijnend. Triest en dat alleen maar omdat ze zogenaamd een compleet assortiment willen voeren. Het grootste deel van hun assortiment is makkelijk: gedistilleerd en veel mixdrankjes in blik, de vroegere breezers.

Alleen al in het kader van serieus beleid ten opzichte van alcoholverbruik onder jongeren zou er naar de rechter, die bepaalt dat er in elke drankwinkel constant personeel moet staan, geluisterd moeten worden. In een beetje slijterij vind je geen mixdrankjes of aftreksels daarvan.

Het zou ondanks beweringen van de zogenaamde supermartktdeskundigen van goed bestuur getuigen om sterke drank en rookwaren in aparte winkels te blijven verkopen. Het lijkt mij ook nog gezellig en verstandig als er nog een paar speciaalzaken overblijven in Nederland. De buffer van een grijze, deskundige man achter de toonbank helpt echt tegen het alcoholmisbruik."

Het mes snijdt volgens Ton Overmars aan twee kanten. Een slijterij kan een drempelverhogende werking hebben voor de jeugd en daarbij houden we 'gezellige' speciaalzaken in ere. Wat vindt u hiervan?