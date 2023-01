Premium Het beste van De Telegraaf

Lange rijen bij basiliek voor afscheid paus Benedictus: ’Het is een eer’

Door Maarten van Aalderen

Lange rijen in Vaticaanstad voor de overleden paus emeritus Benedictus XVI. Ⓒ AFP

Rome - Het is maandag druk op en rond het Sint-Pietersplein in Rome. Mensen lopen massaal heen en weer of staan geduldig in rijen te wachten om de laatste eer te kunnen bewijzen aan wijlen paus emeritus Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek. Benedictus ligt er opgebaard met een witte mijter op zijn hoofd en hij is gehuld in een rood pauselijk gewaad. Komende donderdag vindt zijn begrafenis plaats; die zal worden geleid door paus Franciscus.