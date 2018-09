Klap op ruit leidt tot waarschuwingsschot

Agenten hoorden bij het aanspreken van de verdachte knallen en zagen dat hij vreemde handbewegingen maakte.

Later bleek uit onderzoek dat de Maastrichtenaar helemaal niet had geschoten, maar vermoedelijk met een voorwerp hard op een ruit had geslagen, meldt de politie vrijdag.

De aanhouding had plaats bij het Malpertuisplein. De agenten waren daarnaartoe gegaan na een melding over een conflict in de relationele sfeer.