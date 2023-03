Oekraïne rouwt om gesneuvelde oorlogsheld ’Da Vinci’

Kotsiubailo vocht een derde van zijn leven tegen Russen. Volgens de New York Times meldde hij zich in 2014 als ’magere tiener’ als vrijwilliger aan toen de troepen van Poetin Oekraïne aanvielen en de Krim en een deel van de Donbas innamen. Al snel werd de toen nog maar 18 jaar oude Kotsiubailo, nom de guerre Da Vinci, commandant van een peloton vrijwillige strijders.

Hij raakte nog in datzelfde jaar zwaargewond bij Pitsky in de regio Donetsk, maar keerde na drie maanden weer terug aan het front om door te vechten. In 2016 werd die vechtlust beloond met een benoeming als commandant van het Eerste Gemechaniseerde Bataljon de ’Da Vinci Wolven’.

Gouden Ster

In 2017 werd Da Vinci al onderscheiden als Held van het Oekraïense volk, in 2021 volgde een lintje ’voor betoonde moed bij de verdediging van staat Oekraïne’: een Gouden Ster en de titel Held van Oekraïne.

Da Vinci werd slechts 27 jaar. Ⓒ ANP / Zuma Press

Niet lang voor zijn dood, op 21 februari, gaf Kotsiubailo nog een interview aan de Oekraïense nieuwswebsite Censor.net. Daarin beschreef hij hoe het was om te vechten tegen de Russen, hoe hij met bloemen werd begroet als hij een bevrijd dorp binnenreed en welk gevaar de Russen nog altijd vormden. „Russen mogen niet worden onderschat”, zei hij. „Jazeker, we hebben ze schade berokkend, maar ze hebben nog altijd heel veel mensen, machines en wapens.”

Uitvaart

Kotsiubailo is een van de vele duizenden Oekraïners die zijn gesneuveld in de strijd tegen de Russen, maar zijn dood heeft diepe indruk gemaakt in het land. Uitvaarten van gesneuvelde soldaten zijn inmiddels een wrang dagelijks ritueel in het Sint-Michielsklooster. Deze week voegde president Zelenski zich ook bij de rouwende menigte op het plein, vergezeld door zijn minister van defensie en de opperbevelhebber van de strijdkrachten. De menigte begeleidde de kist met het lichaam van Kosiubailo naar het Plein van de Onafhankelijkheid, ook wel bekend als het Maidanplein.

Mensen passeren de kist, waarbij nog een woord van dank wordt gepreveld. Ⓒ ANP / SIPA Press France

De uitvaart van Da Vinci werd live uitgezonden op televisie. „Het doet pijn om onze helden te verliezen”, zei ook president Zelenski. Terwijl mensen uit de menigte een voor een de kist passeerden werden bloemen achtergelaten en wat woorden van dank geuit. „Dank voor alles”, huilde een vrouw. Een soldaat zwoer wraak en beloofde Poetin „een kogel in zijn hoofd te schieten.”

Waarom Da Vinci bereid was zo lang tegen de Russen te vechten, vertelde hij in een interview met Radio Liberty: „Zolang als er gevaar dreigt, beschouw ik het als mijn burgerplicht om mijn land te beschermen met een wapen in mijn hand.”