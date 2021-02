Geen weg terug voor Trump op Twitter

Twitter legde Trumps privéaccount @realDonaldTrump plat wegens de betrokkenheid van de toenmalige president bij de bestorming van het parlement in Washington begin dit jaar. Aanvankelijk schortte het techbedrijf de toegang op, daarna werd het geblokkeerd. Voor Trump was het account, dat ruim 90 miljoen volgers op Twitter had, zijn belangrijkste communicatiemiddel.

Het Amerikaanse parlement onderzoekt deze dagen de rol van de ex-president bij de aanval van zijn aanhangers op het Capitool. De rivaliserende Democraten van president Biden willen hem straffen wegens het aanzetten tot een opstand. Zij willen voorkomen dat hij ooit nog een gooi doet naar het Witte Huis.

