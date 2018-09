Skyscanner misleidt ticketkopers

Dit vonnis van de rechtbank in Amsterdam hakt erin bij ticketaanbieders op internet. Skyscanner is één van de grootste, maar moet een diepe knieval maken, omdat reisagent Govolo op deze vergelijkingssite prijzen hanteerde waar tijdens de boeking nog allerlei kosten bij komen. Dat is verboden.

„Skyscanner kan zich niet meer verschuilen achter een functie als doorgeefluik, want is op internet zelf actief op zoek naar de laagste prijzen, die bewust in de eigen omgeving worden geïntegreerd en heeft daar ook een commercieel belang bij”, oordeelt de Nederlandse rechter.