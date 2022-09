Premium Het beste van De Telegraaf

Mobilisatie Russische Ivan op de vlucht voor de oorlog: ’Ik leef tenminste nog’

Een bus vol Russische reservisten gaat op weg naar het front. Veel Russen willen niet gedwongen naar het front en vluchten de grens over. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Ivan vluchtte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne naar Nederland. Na een uitzichtloos verblijf in Ter Apel keerde hij met hangende pootjes terug naar Sint-Petersburg. Inmiddels is de 23-jarige Rus uit angst gemobiliseerd te worden de grens opnieuw over geglipt. Vanuit Finland laat hij weten naar Spanje te vertrekken. „Daar kan ik een paar weken bij vrienden blijven. Daarna? Geen idee. We zien wel. Ik leef tenminste nog.”