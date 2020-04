Toerisme van slot: ’Er kan al meer dan velen denken’

Een grotendeels verlaten vakantiepark Roompot Cadzand. Ⓒ ANP

NIEUWEGEIN - Nederland gaat in mei langzaam maar zeker open voor toeristen, in eerste instantie voor lekker weg in eigen land. „Er kan nu al meer dan velen denken, in vakantieparken, hotels, jachthavens en op campings, als ze open zijn. Verwarrend voor de consument is dat de 25 veiligheidsregio’s ieder verschillende voorwaarden stellen. Dat geeft irritaties.”