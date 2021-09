’Nummerbordenoorlog’ op de Balkan

Premium Voetbal

Zondigende voetballers in coronatijd: van vrouwen op de hotelkamer tot illegale feestjes

David Neres heeft in Brazilië kortstondig vastgezeten vanwege het bijwonen van een feest dat in strijd was met de huidige coronamaatregelen. De Ajax-aanvaller is niet de eerste voetballer die in de publiciteit komt, omdat hij zich niet houdt aan de voorschriften.