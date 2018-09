Oma doodgeslagen om snotneus

Steele vertelde de politie in Farmington, even buiten Minneapolis, dat hij 'stemmen in zijn hoofd' hoorde, die hem aanspoorden Oma Agnes dood te slaan. De man was al geërgerd omdat hij zijn grootmoeder ervan verdacht een gat in zijn jas te hebben gemaakt. Een gezamenlijke maaltijd met oma verliep echter normaal, totdat de vrouw haar neus snoot. Ervan overtuigd dat hij het snot van oma kon ruiken en proeven, besloot Steele - op aandringen van zijn 'stemmen'- een einde te maken aan het leven van de bejaarde, meldt de New York Post.

Dat einde kwam later op de avond. Terwijl de vrouw in bed televisie lag te kijken, haalde haar kleinzoon een hamer om haar vervolgens zeven of acht keer op het hoofd te slaan. Daarna ging Steele de deur uit om sigaretten te halen. Vluchten deed hij niet. Dezelfde 'stemmen' overtuigden hem ervan thuis op de politie te wachten, omdat hij een 'afschuwelijke misdadiger' was.