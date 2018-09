Jongeren kopen minder alcohol

Uit het onderzoek komt naar voren dat 1 procent van de jongeren van veertien en vijftien jaar alcohol voor zichzelf of iemand anders heeft gekocht. In de categorie zestien- en zeventienjarigen gaat het om 10 procent. Zij proberen vooral in de horeca aan drank te komen. In 2011 lagen deze percentages nog op respectievelijk 9 en 78. De leeftijd om alcohol te mogen kopen en drinken is begin vorig jaar verhoogd van zestien naar achttien jaar.

Verder blijkt dat de jongeren die alcohol hebben gedronken, dit vooral van (oudere) vrienden (60 procent) en/of hun ouders (51 procent) krijgen, schrijft Van Rijn aan de Kamer donderdag. Hij is tevreden dat er een "zo duidelijke verandering" zichtbaar is in het koopgedrag. Dat veel jongeren aan alcohol komen via ouders of vrienden is voor hem geen verrassing en "een bevestiging dat de sociale-normverandering nog niet voltooid is".

Medio volgend jaar komt Van Rijn met nieuwe cijfers over het daadwerkelijke drinkgedrag van jongeren. Hij wil verder niet aan minderjarige testkopers om te controleren of zaken zich aan de alcoholleeftijd houden. Volgens hem is bewezen dat dit ook goed gedaan kan worden met meerderjarige testkopers.