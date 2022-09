Vlaamse ’politiek incorrecte’ sitcom F.C. De Kampioenen toch weer te zien

Van de langlopende sitcom, die met volkse humor een amateurvoetbalelftal volgt, waren negentien afleveringen geschrapt. Ze werden niet langer uitgezonden bij de gebruikelijke zomerse herhaling. Fans konden ze ook in VRT MAX, de app van de omroep, niet meer terugvinden. Dat ontketende in Vlaanderen een kleine cultuuroorlog.

Maar de VRT wil bij nader inzien dat „de kijker zelf kan beslissen wat hij wel of niet wil bekijken” en zet de afleveringen terug in de app. De omroep voorziet ze wel van een waarschuwing. Kijkers worden voorbereid op een programma met „achterhaalde stereotypes of taal” dat „mogelijk niet meer voldoet aan de huidige normen en waarden van de Vlaamse samenleving.”

Dat gebeurt ook bij ander archiefmateriaal dat de toets van het heden niet doorstaat. Als een programmamaker of gast is veroordeeld voor een ernstig misdrijf kan een programma nog wel altijd worden verwijderd van de buis en uit de app, laat de VRT weten. Bijvoorbeeld bij seksueel misbruik of verkrachting.