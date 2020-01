Japanse miljardair geeft opnieuw geld weg via Twitter

Ⓒ AP

TOKIO - Een kleurrijke Japanse zakenman laat het geld weer rollen. Yusaku Maezawa belooft geld weg te geven aan zijn volgers op Twitter. Duizend mensen krijgen elk 1 miljoen yen, omgerekend ruim 8000 euro. In totaal zal de stunt hem ruim 8 miljoen euro kosten. Om in aanmerking te komen, moeten ze zijn tweet delen. Dat is tot nu toe 4,1 miljoen keer gebeurd.