’President Taiwan won met smerige tactieken’

Tsai won zaterdag met ruim 57 procent van de presidentsverkiezingen een nieuwe termijn in Taiwan. Daarmee stemde het eiland tegen nauwere banden met China.

Het Chinese staatspersbureau Xinhua stelt zondag in een commentaar dat in Taiwan „duidelijk geen sprake was van normale verkiezingen.” Tsai en haar partij gebruikten volgens Xinhua „smerige tactieken” zoals „valsspelen, repressie en intimidatie” om stemmen te krijgen. „Daarmee tonen zij hun egoïstische, gierige en boosaardige aard”, aldus Xinhua. Ook zou Tsai stemmen hebben gekocht en waren „duistere externe krachten” deels verantwoordelijk voor de verkiezingsuitslag in Taiwan.

Peking verbrak in 2016 - toen Tsai voor het eerst aan de macht kwam - alle banden met Taiwan. Vele andere landen volgden en erkennen de onafhankelijke staat niet. Na de verkiezingsoverwinning zaterdag zei Tsai dat haar land nooit zal samengaan met China zolang zij aan de macht is.