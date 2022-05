Nederlander (50) na Feyenoord-finale doodgestoken bij Spaanse bar

Dat melden Spaanse media, en wordt bevestigd door het Nederlandse management van de zaak op sociale media. „Er heeft een verschrikkelijke gebeurtenis plaatsgevonden voor de deur bij de Heineken Corner, waarbij Cees om het leven is gekomen”, staat in een verklaring. „Uit respect voor de familie zullen wij niet ingaan op het hoe en wat. We willen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden condoleren en heel veel sterkte wensen in deze zware periode.” Het café is vanwege het drama tot eind deze maand gesloten.

De Nederlander keek naar de belangrijke wedstrijd in de Heineken Corner-bar, in de wijk La Carihuela, die vol zat met Nederlanders vanwege de wedstrijd. Een 57-jarige man maakte net na middernacht seksueel overschrijdende opmerkingen tegen enkele jonge meisjes. De dronken man, die een vaste klant zou zijn, kreeg daarop te maken met de Nederlander, afkomstig uit Benidorm en een fervent cafébiljarter, die hem aansprak op zijn gedrag.

Handgemeen

Er ontstond een handgemeen dat volgens Spaanse media uiteindelijk werd beëindigd door de uitbater, die de agressieve klant zijn zaak uitzette. Daarmee leek de rust teruggekeerd. Ongeveer twintig minuten na het incident ging de Nederlander naar buiten om een sigaret te roken toen hij aan de overkant van de straat de lastpost weer zag, die inmiddels een kapmes in zijn hand had.

Er brak opnieuw een gevecht uit, waarbij Cees een steekwond in de buik opliep. De Nederlander slaagde erin de bar weer in te strompelen, maar verloor veel bloed, waardoor hij op de grond belandde. Tegen de tijd dat er een ambulance was gearriveerd, was het slachtoffer er al dermate ernstig aan toe dat hij kort erop overleed, zo wordt gemeld door Spaanse kranten.

Achtervolging

De dader was ondertussen ontsnapt via de Calle Miami, achtervolgd door de eigenaar van de Heineken Corner en een van zijn familieleden. Agenten van de Nationale Politie waren snel ter plaatse en traceerden de man, die zich probeerde te verstoppen. Hij liet het wapen vallen en probeerde opnieuw te vluchten, maar werd onderschept door de politie. Het forse mes van de man werd in beslag genomen en nadat hij was gearresteerd, werd hij naar het cellencomplex van het politiebureau van Torremolinos gebracht.

Hij moet zich op korte termijn verantwoorden voor de rechter. Agenten hebben beelden van beveiligingscamera’s in de omgeving opgevraagd om meer te weten te komen over de aanleiding van de ruzie die leidde tot de dood van onze landgenoot.