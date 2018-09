Mishandelde ambtenaren opnieuw Parijse banlieue in

De ambtenaren uit Rotterdam, Arnhem en Amsterdam zijn in Parijs om te kijken hoe er in de banlieues wordt omgegaan met radicalisering van jongeren. Toen zij gisteren rond zeven uur ’s avonds van de ene naar de andere afspraak liepen, werden ze belaagd. Ze kregen pepperspray in hun ogen gespoten, werden geschopt en geslagen, en werden van tassen, portemonnees en telefoons beroofd.

Het lijkt om een roofoverval te gaan. Ook de Franse begeleiders die bij de groep waren, werden slachtoffer van de groep. Correspondent Frank Renout van de NOS, die bij het bezoek aanwezig was, voelde al nattigheid toen hij voor de groep arriveerde in de probleemwijk van Saint-Denis. De twee afspraken lagen maar 500 meter uit elkaar, maar hij besloot uit voorzorg de auto te nemen.