PewDiePie krijgt eigen realityserie

In Scare PewDiePie wordt Kjellberg in angstaanjagende situaties geplaatst. Hij weet van tevoren niet wat er gaat gebeuren, dus elk schrikmoment is helemaal echt, zo stellen de makers. Het concept is niet zo gek als het klinkt: PewDiePie heeft naam gemaakt met het maken van video's waarin hij games speelt en waarop hij commentaar geeft. De video's waarin hij horrorgames speelt - en waarin hij dus ook vaak flink schrikt - zijn vooral populair gebleken.

Scare PewDiePie komt in 2016 uit en zal dus enkel beschikbaar zijn voor betalende YouTube Red-abonnees.